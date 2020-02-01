اسمها الحقيقي وتزوجت مخرج وخالة آخر وكانت تدخن 100 سيجارة.. معلومات عن زيزي البدراوي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، إذ إنها رحلت في 31 يناير عام 2014.

ونرصد لكم في هذه السطور بعض المعلومات عنها..

- من مواليد 9 يونيو 1944.

-أول ظهور لها وهي طفلة في سن 10 سنوات في فيلم "4 بنات وضابط".

- تعد بدايتها الحقيقية مع المخرج حسن الإمام في فيلم عواطف، وهو من اختار لها اسم زيزي، إذ إن اسمها الحقيقي فدوى.

-قدمت خلال مسيرتها قرابة 200 عمل.

-قدمت العديد من الأعمال في الستينيات والسبعينيات، لكن في الثمانينيات قدمت أعمال قليلة للغاية.

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- وعادت بقوة مع التسعينيات مع الجزء الثالث من ليالي الحلمية، وظلت تعمل حتى قبل وفاتها بعام.

- هي خالة المخرج هادي الباجوري، وعملت معه في فيلم (واحد صحيح) عام 2011.

-اختير فيلمان شاركت بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما "احنا التلامذة، بين القصرين".

-تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق، والد الفنانة وفاء صادق، وتعرفت عليه خلال تصوير فيلم حبي في القاهرة، في منتصف الستينيات، واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا.

-وتزوجت من المحامي توفيق عبدالجليل، واستمر زواجهما لمدة 17 عاماً ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 شهور.

- لم تنجب زيزي البدراوي خلال الزيجتين.

-ذكرت في أكثر من حوار لها أنها كانت مدخنة شرهة حتى إنها كانت تدخن 100 سيجارة يوميا.