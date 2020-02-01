محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
تمر اليوم ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، إذ إنها رحلت في 31 يناير عام 2014.
ونرصد لكم في هذه السطور بعض المعلومات عنها..
- من مواليد 9 يونيو 1944.
-أول ظهور لها وهي طفلة في سن 10 سنوات في فيلم "4 بنات وضابط".
- تعد بدايتها الحقيقية مع المخرج حسن الإمام في فيلم عواطف، وهو من اختار لها اسم زيزي، إذ إن اسمها الحقيقي فدوى.
-قدمت خلال مسيرتها قرابة 200 عمل.
-قدمت العديد من الأعمال في الستينيات والسبعينيات، لكن في الثمانينيات قدمت أعمال قليلة للغاية.
- وعادت بقوة مع التسعينيات مع الجزء الثالث من ليالي الحلمية، وظلت تعمل حتى قبل وفاتها بعام.
- هي خالة المخرج هادي الباجوري، وعملت معه في فيلم (واحد صحيح) عام 2011.
-اختير فيلمان شاركت بهما في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 هما "احنا التلامذة، بين القصرين".
-تزوجت مرتين، الأولى من المخرج عادل صادق، والد الفنانة وفاء صادق، وتعرفت عليه خلال تصوير فيلم حبي في القاهرة، في منتصف الستينيات، واستمر زواجهما لمدة عام ثم انفصلا.
-وتزوجت من المحامي توفيق عبدالجليل، واستمر زواجهما لمدة 17 عاماً ثم انفصلا، وعادت وتزوجت من المخرج عادل صادق للمرة الثانية في زواج استمر لمدة 5 شهور.
- لم تنجب زيزي البدراوي خلال الزيجتين.
-ذكرت في أكثر من حوار لها أنها كانت مدخنة شرهة حتى إنها كانت تدخن 100 سيجارة يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر اسمها الحقيقي وتزوجت مخرج وخالة آخر وكانت تدخن 100 سيجارة.. معلومات عن زيزي البدراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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