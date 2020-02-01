تراند اليوم : علقة ساخنة لفنانة مصرية شهيرة بسبب فيلمها المسيء

كشفت فنانة مصرية شهيرة عن تعرضها لعلقة ساخنة بسبب فيلمها الجديد.

و أوضحت الفنانة جميلة عوض أنها تعرضت للضرب بسبب فيلم "بنات ثانوي" الذي أثار الجدل بسبب احتوائه على مشاهد وصفها كثيرون بالمسيئة للمجتمع المصري.

وقالت "جميلة" في تصريحات تلفزيونية: كان عندي مشهد صعب .. كنت بضرب وبتضرب ضرب مبرح واتخربشت واتعورت وكان فيه مشهد كلهم ضربوني وصعبت عليهم.

وأضافت: مش بهتم خالص بآراء السوشيال ميديا .. فقط بهتم برأي والدي المخرج عادل عوض.

