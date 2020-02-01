تراند اليوم : فيديو| سر اعتزال ممثل مصري شهير.. ما علاقة وفاة زوجة "أحمد زكي" بالقرار المفاجئ؟

كشف الممثل المصري المعتزل، محسن محيي الدين عن خلفيات قرار اعتزاله الفن في مطلع تسعينات القرن الماضي، وقتما كان في أوج نجاحه وشعبيته.

وتحدث محيي الدين عن أن وفاة الممثلة هالة فؤاد، زوجة الممثل الراحل أحمد زكي كان له دور في ابتعاده عن العمل في المجال الفني، مشيرًا إلى دور زوجته الممثلة المعتزلة نسرين في دعمه في القرارات التي اتخذها بعد ذلك.

وأشار في مقابلة مع الإعلامي محمود سعد لبرنامج "باب الخلق" على قناة "النهار"، إلى أنه واجه عراقيل عند خوض تجربة فيلم "شباب على كف عفريت" والذي لعب بطولته وقام بإنتاجه وإخراجه، في محاولة لإفشاله، لكنه حقق النجاح على عكس المتوقع، واستطاع أن يجمع الأموال التي أنفقها، على عكس أفلام أخرى واجهت عثرات مادية بسبب ظروف اندلاع حرب الخليج.

وتابع، قائلاً: "سبحان الله الفيلم ضرب وجاب فلوس ورجعلي فلوسي، وكنت طمعان لو نزل في الصيف إنه كان جاب أكتر، فلقيت حرب الخليج قامت والموزعين اللي كانوا بيحاربوني ومستنين أفلامهم تتعرض في الصيف خسروا.. وأنا نفدت، لأن كنت صليت استخارة وبكيت وقولت يارب انزل الفيلم دلوقت ولا منزلوش.. وسبحان الله نزلته قبل الحرب وكسبت".

استطرد محسن محيي الدين: "لما ربنا لطف بيا وشوفت الموزعين اللي عملوا مؤامرة عشان افشل هما اللي وقعوا، ابتديت اشوف تغير حال الدنيا ناس فوق فجأة بقوا تحت وناس معاها فلوس فجأة خسروا ومبقاش معاهم حاجة... ووقتها برضو هالة فؤاد تعبت فجأة.. يعني لما تلاقي شابة جميلة في بداية حياتها يجيلها مرض والمسألة بتخلص، الآيات اللي كانت ورا بعضها دي هي اللي خلتني اقف ابص".

فيما كشف محيي الدين عن العلاقة بين قرار اعتزاله المفاجئ وقتها ووفاة الممثلة هالة فؤاد، بعد إصابتها بالسرطان، والذي كان يرتبط هو وزوجته الممثلة المعتزلة نسرين بعلاقة صداقة معها ومع والدها المخرج أحمد فؤاد.

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وأضاف أنه بدأ في التفكير في كل ما حوله وما يفعله، وساعدته زوجته الفنانة نسرين في ذلك، متابعًا: "بدأنا نقرأ أنا ونسرين، وكنا بنحضّر فيلم تاني، وبعدين حضرنا حفلة كده لقينا كل اللي موجودين بيقطعوا في بعض، وفجأة بعدها نلاقي الموت بيجي في لحظة ونشوف ناس بتموت مش مؤهلة أنها تموت وشباب يموتوا فجأة، لقينا حاجات بتحصل لازم تقف عندها وتقول أنا صح ولا غلط، أنا لجأت لربنا ونجدني طب هل أنا صح ولا غلط في اللي بعمله ده؟".

وكان محيي الدين اتجه بعد اعتزاله الفن هو وزوجته الممثلة نسرين في بداية التسعينيات، إلى العمل في مجال أفلام كرتون لتعريف الأطفال بالسنة النبوية الشريفة وأهم تعاليم الدين.

لكنه عاد للتمثل مرة أخرى عام ٢٠١٤ من خلال مسلسل "المرافعة". ويشارك حاليًا في مسلسل "سيف الله" الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.



