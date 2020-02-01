مريم حسين عن واقعة هتك العرض بالرضا: المغني لمس ظهري .. وهذه الفنانة طلبت مني الاعتذار للجسمي

أكدت الفنانة المغربية مريم حسين أنها نادمة إزاء المقطع المصور لها وهي ترقص مع المغني الأمريكي تايغا، في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات والذي تسبب في توجيه تهمة ”هتك عرض بالرضا“ وإصدار حكم بحبسها شهرًا وإبعادها عن الدولة. ووفقاً لصحيفة ”الرأي“ الكويتية، قالت مريم إنها شعرت بالندم لأنها لم تكن في كامل نضجها في ذلك الوقت، موضحًة أن ابنتها كانت تبلغ 3 أشهر، و“تعلمت معها تغيير كل أفعالها وتصرفاتها وأصبحت حريصة أكثر من أجلها“.

وأوضحت أن هناك فئة من الجمهور استغربت مسمى القضية بـ“هتك عرض بالرضا“ متابعة: ”المغني لمس ظهري وفي رقص (السالسا) يتم التلامس ما بين الراقصين، فهل نعتبر ذلك أيضًا هتك عرض بالرضا؟“. وبشأن اعتذارها للإعلامي الإماراتي صالح الجمسي عبر ”تويتر“، قالت إن هذا الاعتذار جاء بطلب من الفنانة أحلام الشامسي التي وقفت بجانبها، متابعة: ”هالشي ما أنساه لها“.