تفاصيل وموعد انطلاق مسرحية أحمد مكي الجديدة "حزلقوم"

يستعد الفنان أحمد مكي، لعرض أولى أعماله المسرحية بعنوان "حزلقوم"، وذلك خلال الفترة من 5 فبراير حتى 8 فبراير في الرياض بالمملكة العربية السعودية. ومن المقرر أن يجسد "مكي" خلال العرض شخصية "حزلقوم" وهى أحد شخصيات مسلسل "الكبير أوي" وفيلم "لاتراجع ولااستسلام". يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مكى مسلسل "خصانة بشياكة" وشاركه البطولة هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، انتصار، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى. وشاركه البطولة هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، بيومى فؤاد، انتصار، ويزو ، أوس أوس، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.

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