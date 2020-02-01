محمد رمضان يواصل تصوير "البرنس" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير باضي مشاهدة ضمن أحداث مسلسه الجديد "البرنس" الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل. ويشار إلى أن تدور أحداث "البرنس" فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب. "البرنس" فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي. زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي، تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجي.

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