أمير كرارة يواصل تصوير "الاختيار" لرمضان 2020

يواصل الفنان أمير كرارة، تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "الاختيار"، والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

يتناول "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي

في سيناء.

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، شريف منير، كريم محمود عبدالعزيز، أسر ياسين، إسلام جمال، محمود حافظ، دينا فؤاد، إياد نصار، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى وإنتاج سينرجي.