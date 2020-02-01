ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير "ونحب تاني ليه" لرمضان 2020

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه"، والذي من المقرر أن يشارك به في السباق الرمضاني

المقبل.

ويشار إلى أن تدور أحداث مسلسل "ونحب تاني ليه" حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث

الكوميدية.

يذكر أن المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمى، سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، شركة "سينرجى".