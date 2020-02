فيديو .. ميديك يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد بالتعاون مع مورا هيكات

طرح باند ميديك أولى كليبات ألبومه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأغنية Jabermount، هي أولى أغنيات ألبوم ميديك الجديد، والذي يحمل أسم Niflheim، والكليب من إخراج المعتصم بالله مكارم بسيوني، كما يشارك في الغناء الفنانة مورا هيكات، مغنية باند ديملايت.

يذكر أن ميديك باند طرح سابقًا ألبومًا بعنوان Ascension، وضم الألبوم على 8 أغاني، من بينها: Downfall، Rise Above، Colours، كما حقق الألبوم نجاحًا

كبيرًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.

جدير بالذكر أن باند ديملايت طرح مؤخرًا البوم بعنوان A SYMPHONY OF HORROR، ويحتوي الألبوم على 10 أغاني، ومنهم: The solace in death’s dreams، Horror unfurls its wings، Palace of the Elder Ones، Beyond death’s icy grip، كما حقق الألبوم نجاحًا

واسعًا منذ طرحه بالأسواق، والمتاجر الإلكترونية.