صور .. تفاصيل مهرجان إيجيكون بدورته السابعة في الجريك كامبس

استضافت الجريك كامبس، مھرجان إيجيكون بدورته السابعة، حيث توافد عدد كبير من محبين الأنمي والكوسبلاي، والثقافة اليابانية.

وشهد إيجيكون العديد من الفقرات، الممتعة والشيقة، حيث بدأت أولى فقرات إيجيكون بمسابقة عن أسئلة الأنمي، كما شارك في المسابقة 4 فرق، وكل فريق يتكون من 3 أشخاص، ويتم إقصاء الخاسر من كل فريق، والفريق الذي يبقى حتي النھاية ھو الفائز.

وشمل المهرجان العديد من عروض ومسابقة الأنمي اليباني، بالإضافة إلى كاريوكي وعروض للمهوبين، والذين تفاعل معهم الحضور.

وقام إيجيكون أيضًا العديد من المسابقات والبطولات الشهيرة، والتي لاقت رواجًا كبيرًا، ومنها بطولة

لعبة كروت يوجي، ومسابقة السيارات الصغيرة سابق ولاحق، بالإضافة إلى مسابقات ألعاب الفيديو، ومن بينها بطولة ناروتو نينجا ستورم، تيكن 7، كاونتر سترايك، والعديد من الألعاب الشهيرة.

ومن ثم أقيمت مسابقة الكوسبلاي، حيث قدم متسابقو الكوسبلاي عرضاً رائعاً لشخصياتھم الخيالية من الرسوم المتحركة الشھيرة، والتي يعشقھا الجميع من أطفال وكبار، كما وصل عدد المتسابقين لأكثر من 150 متسابقاً.

وصعد متسابقون الكوسبلاي واحدًا تلو الآخر على خشبة المسرح لتأدية أشھر حركات لشخصياتھم من الرسوم

المتحركة وألعاب الفيديو، وذلك لمدة نصف دقيقة فقط، والتي تفاعل معھا الجمھور بشكل كبير، ثم تم تكريم الفائزين بأول ثلاثة مراكز، بجوائز قيمة.

وأختتمت الفنانة نور خان إيجيكون بحفل غنائي ضخم، والتي تألقت من خلاله بالعديد من أغاني سبيستون والأنمي ومنها: أنا وأخي، الفيل بابار، ريمي الفتى الشريد،glassy sky، إلفن ليد، أنستازيا، أبطال الديجتال الجزء الأول، كونان،أغنية أنمي كيسيجو، دراجون بول، هزيم الرعد، بوكيمون، أبطال الديجتال الجزء الثالث، سابق ولاحق، القناص، الخيميائي الفولاذي، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وشاركها في الحفل كل من الفنان أحمد صفوان مغني باند وجود، والفنان بهاء الكريسلي مغني باند سيجادوراس.

يذكر أن إيجيكون هو مهرجان سنوي يجتمع فيه محبين فن الاوتكور، الجيمرز، ومحبي المانجا، والكوميكس، والكوسبلاي.

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