صور .. نور خان تشعل حفل إيجيكون 7 بإطلالة ساحرة

تألقت الفنانة نور خان في حفل غنائي ضخم، لأغاني سبيستون والأنمي، وذلك ضمن مهرجان إيجيكون في دورته السابعة، والمقام على مسرح الجريك كامبس.
وبدأت نور خان الحفل بأغنية أنا وأخي، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتوالت في تقديم باقة لامعة من أجمل أغاني سبيتسون، والأنمي، ومن بينها: الفيل بابار،ريمي الفتى الشريد،glassy sky، إلفن ليد، أنستازيا، أبطال الديجتال الجزء الأول، كونان،أغنية أنمي كيسيجو، دراجون بول، هزيم الرعد، بوكيمون، أبطال الديجتال الجزء الثالث، سابق ولاحق، القناص، الخيميائي الفولاذي.
وشارك في الحفل أيضًا كل من الفنان أحمد صفوان مغني باندوجود، والفنان بهاء الكريسلي مغني باند سيجادوراس.
يذكر أن الفنانة نور خان شاركت في عام 2012، وقدمت عروضھا على الھواء مباشرة في ساقية الصاوي الثقافية، وفي الفترة التي سبقت ھذا الحفل الموسيقي، حضرت بين المتسابقين الـ 16 في العديد من ورش العمل، بقيادة خبراء الصناعة نيفين علوبة، وقدمت أول أغنياتھا الأصلية غرباء مع الفنان عبدالله محمد، والأغنية مأخوذة من القصيدة المشھورة غرباء لسميح القاسم.
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