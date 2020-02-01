ليدي غاغا مصابة بمرض عقلي ووالدتها تكشف التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت والدة الفنانة ​ليدي غاغا​ عن معاناة ابنتها منذ طفولتها وصولا الى اصابتها بأمراض عقلية.

وتكلمت الام سينثيا جيرمانوتا خلال سلسلة “Through Mom’s Eyes” من برنامج Today Show، عن معاناة ليدي غاغا مع التنمر في مدرسة ثم تعرضها للاغتصاب، قائلةً: “تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا بعمر الـ19 عامًا، نتيجة ذلك أصبت باضطراب ما بعد الصدمة ولم أحاول علاج ذلك”.

وقالت سينثيا أنها لم تعرف مدى تأثير الاكتئاب على حالة ابنتها، وأن الموضوع متعلق بالصحة العقلية : “ لم أكن أعلم ما هي علامات التحذير التي يجب البحث عنها”.

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