عبد المجيد عبدالله بتعاون جديد مع فؤاد عبدالواحد

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان السعودي ​عبد المجيد عبدالله​ عن تعاون جديد يجمعه بالفنان السعودي ​فؤاد عبدالواحد​، إذ كتب عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً:"أغنيه جديده للفنان الصغير سناً والكبير فناً وموهبةً فؤاد عبدالواحد، من كلمات العبقري تركي والحاني، أتمنى تنال رضاكم"، وتحمل عنوان "محبوب روحك" من كلمات الشاعر "تركي" وتوزيع موسيقي لعصام الشرايطي، حيث يقول في مقدمتها: ولو محبوب روحك بالغدر خانك، ارفع هامتك اصحى توطّيها، ولو دمعك نِزل من كسرة أشجانك، لا تمسح دموع العين خليّه".

وكانت حققت أولى أغنيات الألبوم "فؤاد 2020" الذي طرحها فؤاد عبد الواحد تحت عنوان "الزمان" قرابة المليوني مشاهدة، من كلمات "العالية" والحان ياسر بو علي وتوزيع خالد عز ومكس وماسترنغ جاسم محمد، وهي من الأغنيات الكلاسيكية في الألبوم المتضمن 17 أغنية.

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