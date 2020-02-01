جيسيكا سيمبسون تكشف تعرضها للاغتصاب على يد صديقتها

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة الأمريكية ​جيسيكا سيمبسون​ خلال لقاء لها عبر برنامج Today تفاصيل روتها في مذكراتها التي تحمل عنوان Open Book عن اعتداء صديقتها عليها جنسيًا مراراً وتكراراً منذ أن كانت في السادسة من عمرها حتى الـ12.

وأوضحت جيسيكا أن الفتاة التي اغتصبتها تكبرها بسنة وكانت هي أيضا ضحية اعتداء جنسي بدورها: “في ذلك الوقت لم أفهم حقًا ما كان يحدث، كنت أدرك أن شيئًا خاطئًا يحدث.. كان ذلك الشخص قريبًا جدًا، وقد تعرضت للإيذاء على يديه لفترة طويلة من حياتي.”

وأضافت انه بصفتها ابنة واعظ تعلمت أن تكون عذراء حتى تتزوج، ولم ترغب في التحدث عن الامور الجنسية لكن في النهاية أخبرت والديها الذين بدآ يحميانها من الفتاة عبر منعها بالنوم معها.

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