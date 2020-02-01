خاص الفن- إلقاء القبض على أنجي خوري في بيروت وقمر تعلق

ميرنا وليد - بيروت - ألقى مكتب حماية الآداب العامة في بيروت القبض على ​أنجي خوري​، وإسمها الحقيقي نجوى خليق الله، لأنها عادت ودخلت إلى الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك على الرغم من الاجراءات التي كانت إتخذت سابقاً بحقها من قبل الجهات الأمنية اللبنانية المختصة بعد إلغاء إقامة أنجي في البلد.

​الفنانة قمر​ التي بينها وبين أنجي مشاكل كثيرة، علقت على إلقاء القبض على أنجي وكتبت على خاصية الستوري على صفحتها على موقع التواصل "الله كبير وحقي اتاخد حمد لله".

وكانت أنجي زارت لبنان رعاية رجل أعمال، وظهرت علناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من داخل منزله.

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