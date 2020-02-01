تراند اليوم : الفنانة في قبضة رجال الأمن .. وإعلامي شهير : قُضي الأمر!

ألقت الشرطة الإماراتية القبض على الفنانة المغربية مريم حسين، لتنفيذ حكم حبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بناء على ما أصدرته محكمة دبي، بشأن اتهامها بـ”هتك عرض بالرضا” في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأميركي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

وجاء هذا القرار بعد مناشدة الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، شقيق الفنان حسين الجسمي لشرطة دبي بالتدخل من أجل القبض عليها.

وكشف صالح الجسمي عن نبأ القبض على مريم حسين من خلال مقطع فيديو بثّه عبر حسابه على موقع “تويتر”، مؤكدًا أنها ستنفذ الحكم الصادر بحقها بعدما أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي “البارح” لتنفيذ الحكم الصادر بحقها.

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وحرص صالح الجسمي على توجيه الشكر لدولة الإمارات وشرطة ونيابة ومحاكم دبي، إضافة إلى كل من وقف معه وساعده في الحصول على حقه وحق الدولة في تلك القضية وأيده وتفهم موقفه، مختتمًا: “شكرًا والله يحفظ عيالكم ويحفظها ليكم ويحفظكم كلكم جمعة مباركة”.

من جانبها أعربت الفنانة مريم حسين عن ندمها إزاء مقطع فيديو الرقص مع المغني الأميركي تايغا، وقالت في تصريحات صحافية إنها شعرت بالندم لأنها لم تكن في كامل نضجها في ذلك الوقت موضحًة أن ابنتها وقتها كانت تبلغ 3 أشهر وتعلمت معها تغيير كل أفعالها وتصرفاتها وأصبحت حريصة أكثر من أجلها.

وأكدت مريم حسين أنها من المستحيل أن تبتعد عن الإمارات لأنها لن تتمكن من العيش خارجها مضيفًة: “هذه بلادي التي عشت وترعرعت فيها ووالدتي تعيش هنا منذ 35 سنة وابنتي ستبلغ من العمر 3 سنوات بعد أسبوع مدرستها وحياتها كلها هنا”.