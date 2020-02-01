تراند اليوم : سبب سياسي يمنع جورج وسوف من الغناء في السعودية؟!

طُرح اسم الفنان جورج وسوف قبل عدة شهر ليكون ضيفاً ضمن حفلات المملكة العربية السعودية التي تقام دورياً، لكن حتى اليوم لم تنجح المفاوضات بين الشركات المنظّمة وإدارة أعمال الوسوف بتذليل العقبات التي تحول دون قدومه إلى السعودية والغناء هناك.

السبب

تنفي مصادر وسوف أن يكون السبب سياسياً وراء القرار في حال اتًّفق على حفل، بل السبب هو خلافات تعود لتسع سنوات بين روتانا وجورج وسوف، أعقبت الوعكة الصحية التي تعرّض لها سنة 2011 ولم يكمل تعاقده مع روتانا التي اكتفت بجمع ألبوماته لسنوات، حيث كان ضمن فناني الشركة، وإصدار أغنيات منفردة نصّ عليها التعاقد.

الفنان المزاجي

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مدير روتانا للصوتيات الدكتور سالم الهندي حتى اليوم لم يحرّك ساكناً للتفاوض مع “أبو وديع” كونه أقرب المنظّمين داخل السعودية للفنان “المزاجي” وهو وحده، أي الهندي، من يقنعه فيما أن الواسطات لم تسفر عن أي جديد.

أغنية جديدة

ويتعاون وسوف هذه الأيام مع شركة “أنغامي” التي أصبحت منتجة لعدد من الأغاني في العالم العربي، وسيطرح قريباً أغنية منفردة بعنوان “صاحي الليل” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع سليمان دميان، ويصوّرها مع المخرج جاد شويري في إطار تعاون آخر بعد أغنية “ملكة جمال الروح” الذي تبنّى شويري تصويرها قبل عام ونصف.