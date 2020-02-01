سمية الخشاب تؤكد أن عودتها إلى المسرح ليست "سبوبة"

كشفت الفنانة سمية الخشاب أن مسرحية "يا تصيب يا تخيب" تحمل رسائل مجتمعية هامة، مشيرة إلى أنها لا تعتبر عودتها للمسرح "سبوبة"، وقالت الخشاب، إن المسرحية تناقش الغيرة بين الأزواج، والتي تتسبب في خلافات تضر بالحياة الزوجية، ولهذا تحمست للعودة للمسرح من خلال هذا العمل، موضحة أن الفكرة العامة للمسرحية والرسائل التي تحملها، أهم ما جذبها لدورها في المسرحية، حيث تؤدي دور فنانة مشهورة يغار عليها زوجها لدرجة الجنون، مما يوقعهما في خلافات يقومان بمناقشتها بشكل كوميدي.

ولفتت إلى أنها تؤدي ثلاث أغنيات ضمن أحداث المسرحية مكتوبة ضمن الخط الدرامي لها، وإحدى هذه الأغنيات يتم تقديمها كتعريف للنجمة المشهورة التي تؤدي شخصيتها ضمن أحداث العمل، والثانية تعبر عن الخلاف بين الزوجين، والثالثة تتحدث عن الحب والتحذير من أخطار الغيرة المفرطة.

وأعربت الخشاب عن سعادتها بعرض المسرحية بالسعودية وتفاعل الجمهور معها، حتى من قبل عرضها، حيث كانت هناك موجة كبيرة من الدعاية للمسرحية، مشيرة إلى أنها تقدر هذا الحب والدعم الكبير من جمهورها.

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