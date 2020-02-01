شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقى "ريجيسير" فى النصابين أمام آسر ياسين ونيللى كريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفنان شريف دسوقى تصوير دوره فى مسلسل "النصابين" أمام النجمين آسر ياسين ونيللى كريم، 3 فبراير المقبل، ويلعب دور "ريجيسير" يحاول اقتحام مجال التمثيل، إذ يجسد أكثر من شخصية على طريقة "التمثيل جوة التمثيل"، وقال دسوقى فى تصريح لـ"الخليج 365" إنه واحد ضمن 6 أشخاص تحت قيادة آسر ياسين ونيللى كريم اللذين يقودان تلك المجموعة، كما أنه يظهر بداية من الحلقة الخامسة حتى الثلاثين.

مسلسل "النصابين" بطولة النجمين نيللى كريم وآسر ياسين، مقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث أوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير، كما تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللى كريم وآسر ياسين.

"النصابين" تأجل عرضه من العام الماضى، حيث كان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وارجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020.

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وتعود كاملة أبو ذكرى للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب حيث قدما آخر عمل جمعهما وهو فيلم "يوم للستات" تأليف هناء عطية وشارك فى بطولته الهام شاهين، أحمد الفيشاوى، محمود حميدة، فاروق الفيشاوى، هالة صدقى، اياد نصار، ناهد السباعى، أحمد داود، شيماء سيف، رجاء حسين وعرض الفيلم فى مهرجان القاهرة السينمائى وقتها.

وكان أول تعاون بين كاملة أبو ذكرى ونيللى كريم فى فيلم "واحد صفر" تأليف مريم نعوم عام 2009 وشارك فى بطولته زينة والهام شاهين وأحمد الفيشاوى وانتصار ولطفى لبيب، والعمل الثانى مسلسل "ذات" أول بطولات نيللى كريم فى الدراما، و"سجن النسا" عام 2014 وشارك فى بطولته روبى ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولى خطاب ونهى العمروسى وسلوى عثمان وحقق العمل نجاحاً كبيراً.

مسلسل "النصابين" هو تعاون إنتاجى مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل وتدور أحداث العمل فى إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة فى الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضى حيث قدمت آخر أعمالها "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.