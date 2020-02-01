شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصوص مصرية فى القائمة الطويلة لمسابقة الفجيرة الدولية للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن أسماء المرشحين للقائمة الطويلة في مسابقة الفجيرة الدولية لنصوص المونودراما للعام 2019-2020 ، والتي تحددت بعشر نصوص مسرحية من ضمن 209 نص متأهل من أكثر من 9 دول عربية ورشح من مصر 4 نصوص مسرحية لـ 4 كتاب هي " سقراط فان " للكاتب محمد سالم أحمد و" خباز كوس " لمحمد سيد محمد و" قطر الندي " لمحمود محمد محمود و" كرسي متحرك " لعبيد عباس عبيد " .

تكونت لجنة التحكيم برئاسة الكاتب والمخرج المسرحي المغربي عبدالكريم_برشيد وبعضوية كل من الفنان السوري أسعد فضة و فيصل جواد، حيث خلصت اللجنة إلى النتائج المفضية على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورته الثالثة خلال الفترة من 20 وحتي 28 فبراير القادم .

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الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون يحاكي فيها المهرجان مهرجانات الفنون الدولية، ويحقق هدف المهرجان في إظهار أهمية التنوع الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب والتفاعل بين ثقافاتهم وتشمل الفعاليات عروض فنية ومسرحية وموسيقية وتشكيلية وأدائية، بالإضافة إلى حفلي الافتتاح والختام وعروض المونودراما يخصص لها جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع التي سيعلن عن نتائجها في حفل خاص في المهرجان.

يذكر أن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أنشأت عام 2006 بموجب مرسوم أميري، بهدف رفع مستوى الأداء والمساهمة الفاعلة في تحقيق حياة ثقافية وإعلامية حضارية في الإمارات العربية المتحدة عموماً وإمارة الفجيرة خصوصاً، هدفها دعم بناء الإنسان وفق قيمنا العربية والإسلامية العريقة.

ويأتي إطلاق مسابقة نصوص المونودراما بتوجيه من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، لتنتظم في قافلة الإضاءات الثقافية التي تتبناها الهيئة في جدول أعمالها ، دعماً للمشهد الثقافي العربي والدولي ولتأكيد دور العرب في الحراك الثقافي العالمي وتعتبر مسابقة نصوص المونودراما رفداً للمكتبة المسرحية التي تشكو انحسار النص المسرحي فيها وخصوصاً نصوص المونودراما ، ومع إطلاق الجائزة تكون الهيئة قد طرحت ورقة أخرى تكمل شكل الشجرة الثقافية التي ترعاها وتحرص على أن تكون مثمرة بما فيها ولها وتهدف المسابقة إلى تحفيز الكتاب والمبدعين في الوطن العربي لإظهار طاقاتهم الإبداعية وتحفيزهم للكتابة في واحد من أصعب أنواع الفنون المسرحية وهو المونودراما.