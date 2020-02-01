محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المطربة هايدي موسى مجموعة من الصور، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هايدي في إحدى الصور بإطلالة كاجوال وهي تأكل "غزل البنات"، وعلقت :"سكر محلي محطوط عليه كريمة". وطرحت هايدي عبر قناتها في موقع "يوتيوب"، أغنية "أنا اتعودت"، إبريل الماضي، وأحيت حفلًا غنائيًا، 2 أكتوبر الماضي، بمعهد الموسيقى العربية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مع "غزل البنات".. هايدي موسى في أحدث جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.