14 فبراير.. راغب علامة يحيي حفلا غنائيا في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد السوبر ستار راغب علامة لإحياء حفل غنائي، يوم 14 فبراير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في باريس، بالتزامن مع عيد الحب.

ونشر علامة مقطع فيديو مجمع من بعض كليباته الغنائية، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "أنضم لي في عيد الحب، يوم 14 فبراير في باريس".

يذكر أن علامة أحيا حفلا غنائيا، يوم 8 يناير الماضي، في"سيتي ووك" بدبي، بمشاركة المشتركين النهائيين من الموسم الخامس لبرنامج "The voice".