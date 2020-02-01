هبة مجدي مع ضابطات الشرطة المصرية: "البنات اللي تفرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة هبة مجدي صورًا تجمعها بضابطات الشرطة المصرية، خلال حضورها حفل عيد الشرطة الـ68، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت هبة مجدي على الصور: "ضابطات شرطة مصر، البنات اللي تفرح". وقدمت هبة مجدي خلال الحفل أغنية "هنا مصر"، بمشاركة المطرب مصطفى حجاج. وتشارك هبة مجدي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.

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