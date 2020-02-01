بطولة نبيلة عبيد ونادية الجندي.. إنجي علي وسميحة أيوب في كواليس "نساء من ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الإعلامية إنجى على، صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من كواليس مسلسل "نساء من ذهب"، المقرر عرضه رضمان المقبل 2020.
وظهر في الصورة بجانب إنجي، الفنانة سميحة أيوب، والمخرج وائل إحسان، وعلقت: "من كواليس مسلسل نساء من ذهب، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والمخرج الأستاذ وائل إحسان، انتظرونا في رمضان".
"نساء من ذهب" بطولة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وبيومي فؤاد، تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبوزيد توفيق، وإخراج وائل إحسان، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
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