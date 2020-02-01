محمد سامي ينشر صورة من كواليس "البرنس" وشقيقته تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج محمد سامي صورة، من كواليس مسلسل "البرنس"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق سامي على الصورة :"البرنس رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج تامر مرسي".

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وعلقت ريم سامي :"أفضل أخ ومخرج".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، روجينا، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، سلوى عثمان، رحاب الجمل، ريم سامي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وتعاونت ريم مع شقيقها، في مسلسل "ولد الغلابة"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أحمد السقا.