ميس حمدان ترقص: "لو جوهرة اعتذرت أسد مكانها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها بمقطع فيديو، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت ميس في الفيديو وهي ترقص على أغنية "لو بصلي"، وعلقت: "عندي يوم في الأسبوع بعمل رياضه على مزيكا عربي وارقص بلدي اكسر فيه ملل الجيم، وبحرق كالوريز كتير عشان الحركة سريعة، بس معنديش مشكله لو جوهرة اعتذرت عن فرح أروح أسد مكانها، صحابي عايزني أدي دروس، وماله أهو كله برتقال".

يذكر أن الفنانة ميس حمدان شاركت في عام 2018 ببطولة مسلسلين بالأردن، الأول "شيء من الماضي" والثاني "نوف".