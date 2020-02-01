تراند اليوم : فنان مصري شهير: مرض هذه الفنانة بالسرطان جعلني أفكر في آخرتي وأقرر الاعتزال

كشف فنان مصري شهير عن الأسباب التي دفعته إلى اعتزال الفن وهو في قمة نجوميته.
واستدرك: حينها حضرت حفل مع زوجتي الفنانة المعتزلة نسرين ورأيت كل الحضور يتكلمون عن بعضهم بالسوء ، بعدها رأيت الكثير من الشباب يموتون فجأة لذلك قرأت كثيرا وقررت الاعتزال أنا و زوجتي نسرين.
وقال الفنان محسن محيي الدين الذي اعتزل في بداية التسعينيات إنه أنتج فيلما في هذه الحقبة ، وتعرض لمؤامرة من الموزعين الذين أرادوا إفشال فيلمه لكن فيلمه نجح ، بينما فشلت أفلام هؤلاء الموزعون بعد اندلاع حرب الخليج.
وأضاف: حينها فكرت في الأمر ورأيت من هذا الموقف أن هناك بعض الناس يرتفعون فجأة وبعض الناس يسقطون فجأة ، وبعدها مرضت الفنانة هالة فؤاد بالسرطان ، ورأيتها وهي تموت في عز شبابها ، هذا الأمر جعلني أعيد التفكير وأسال نفسي هل أنا أسير في الطريق الصحيح؟
واستدرك: حينها حضرت حفل مع زوجتي الفنانة المعتزلة نسرين ورأيت كل الحضور يتكلمون عن بعضهم بالسوء ، بعدها رأيت الكثير من الشباب يموتون فجأة لذلك قرأت كثيرا وقررت الاعتزال أنا و زوجتي نسرين.