تراند اليوم : فنان مصري شهير: مرض هذه الفنانة بالسرطان جعلني أفكر في آخرتي وأقرر الاعتزال

كشف فنان مصري شهير عن الأسباب التي دفعته إلى اعتزال الفن وهو في قمة نجوميته.

وقال الفنان محسن محيي الدين الذي اعتزل في بداية التسعينيات إنه أنتج فيلما في هذه الحقبة ، وتعرض لمؤامرة من الموزعين الذين أرادوا إفشال فيلمه لكن فيلمه نجح ، بينما فشلت أفلام هؤلاء الموزعون بعد اندلاع حرب الخليج.

وأضاف: حينها فكرت في الأمر ورأيت من هذا الموقف أن هناك بعض الناس يرتفعون فجأة وبعض الناس يسقطون فجأة ، وبعدها مرضت الفنانة هالة فؤاد بالسرطان ، ورأيتها وهي تموت في عز شبابها ، هذا الأمر جعلني أعيد التفكير وأسال نفسي هل أنا أسير في الطريق الصحيح؟

واستدرك: حينها حضرت حفل مع زوجتي الفنانة المعتزلة نسرين ورأيت كل الحضور يتكلمون عن بعضهم بالسوء ، بعدها رأيت الكثير من الشباب يموتون فجأة لذلك قرأت كثيرا وقررت الاعتزال أنا و زوجتي نسرين.

