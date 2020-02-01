تراند اليوم : ابنة الفنانة ماجدة تخرج عن صمتها بعد وفاتها: لهذه الأسباب منعت إذاعة حفل زفافي

حلت الفنانة غادة نافع ضيفة على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي ، للحديث عن والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.

وأكدت "غادة" أن والدتها أخفت شريط حفل زفافها عن الجميع بما فيها هي شخصيا.

وأضافت: لم أشاهد حفل زفافي .. والدتي أخفته عني وعن الجميع لكي لا يتم تسريبه على الإنترنت ومشاهدته على نطاق واسع.

ولم توضح "غادة" أسباب موقف والدتها لكن ربما أرادت بعض الخصوصية والبعد عن وسائل الإعلام.

ورحت الفنانة ماجدة الصباحي قبل أيام قليلة عن عمر يناهز 89 سنة.

