صور .. كواليس مسابقة الكوسبلاي في إيجيكون بدورته الـ 7

كشف متسابقو الكوسبلاي عن سر اختيارھم لشخصيات الرسوم المتحركة، وألعاب الفيديو، التي جسدوھا في المسابقة المقامة بمھرجان إيجيكون بدورته السابعة، والمقامة على خشبة مسرح الجريك كامبس.

وقدم متسابقون الكوسبلاي عروضًا رائعة على خشبة مسرح، والتي تفاعل ألالاف الحضور من محبين الأنمي، وألعاب الفيديو.

وصرح العديد من المتسابقون عن سبب قرارهم لتجسيد شخصية خيالية من الأنمي أو ألعاب الفيديو، وتنوعت آرائهم بين حبهم لتلك الشخصية، أو أنها تشبههم وإعجابهم بها منذ الصغر، أو تحدي جديد للمسابقة، حيث لم يتم تجسديها من قبل.

فقد أوضح شريف ميجا عن سبب تجسيده لشخصية أبانا ايجار، لأنه يعشق الشخصية، بالإضافة إلى أنها تشبه كثيرًا في الملامح.

وبينما جسد أحمد مساكي، شخصية تانجيرو كامادو من سلسلة أنمي ديمون سلاير، مؤكدًا بأن الشخصية نسخة منه طبق الأصل منه.

وصرح كريم هشام بأنه ابتكر شخصية اورجينال، وأوضح بأن الفكرة الكوسبلاي جاءت نتيجة الجاكيت، الذي كان يمتلكه حيث أنه يعشق الرسم كثيرًا فرسم عليه، ثم قرر بأن يصنع رسومات ملائمة له، حتي نتج عنه تلك الشخصية، التي خطفت الأنظار.

ولم يكن كريم الوحيد الذي جسد شخصية اورجينال فكان ينافسه محمد أشرف، حيث ابتكر أيضًا شخصية لفتت جميع الأنظار لها، جاءت فكرتها من خلال زي الملثم، بالإضافة إلى تداخل بعض الشخصيات التي نالت إعجابته، لينتج عنها شخصية رائعة.

أما شخصية معاز ميرا: جيرايا من مسلسل الأنمي ناراتو أستطاعت أن تجذب المتسابق معاز ميرا، حيث جسدها ليخوض بها المسابقة.

وكان هناك تناسق واضح بين المتسابق عمر وليد، وشخصية اريزر هيد، والتي جسدها وخوض بها المسابقة بكل بارعة.

وبالنسبة إلى خالد روسي، فقد جسد شخصية سكارليت سبايدر، وكان قرأ عنها فيما سبق بأحد الكوميكس الشهيرة، فقرر أن يخوض بها المسابقة.

أما المتسابقة إيلي، فقد جسدت شخصية بيست بوي، من أنمي تين تايتنز، وذلك لشدة إعجابها بالشخصية، لأن الشخصية تشبها في كونها هيبر أكتيف مثلها، بالإضافة إلى أن زملائها قرروا بأن يجسدوا فريق من التايتنز.

أما المتسابقة سلمى هيوا، قد جسدت شخصية من ألعاب الفيديو، وهي كروسيدر، وذلك لأنه كان تحدي جديد، لها للخوض به بالمسابقة والفوز، وخاصة أن لها باع طويل في مسابقات الكوسبلاي.

ولسهولة تجسيد الشخصية فقرر المتسابق علاء أحمد، أن يخوض المسابقة بشخصية sand wraith pyke، من لعبة ليج أوف ليجيندز.

بينما جسد أيضًا عبد الله أشرف شخصية medivh من فيلمه المفضل، وذلك لشدة ارتباطه بالشخصية منذ فترة كبيرة.

وخاض المتسابق أدهم حامد، مغامرة جديدة، حيث جسد لأول مرة شخصية توميوكا جيو، من أنمي ديمون سلاير، وكان سبب تجسده لتلك الشخصية لأن لم يجسدها متسابق آخر من قبل في أي من مسابقات الكوسبلاي، وأيضًا ليكون الأول، وأعرب أدهم أنه يحب دائمًا تجسيد الشخصيات الجديدة.

وتمازج إسلام محمد، مع شخصية أيونيا ماستر يي، من الأنمي، ولعبة الفيديو الشهيرة لول، حيث قام بتجسيدها بمنتهى البارعة.

وكان المتاسبق أحمد الحمصي، قام بشخصية أول مايت، وذلك لأنه يعتبرها مثله الأعلى.

بينما خاض المتسابق أحمد الحسني، تحدي جديد، حيث جسد شخصية كيسي

جونز من سلسلة الأنمي الشهيرة سلاحف النينجا.

بينما جسد المتاسبق مان شاكر، شخصية سكيركرو، وذلك لأنها الشخصية الوحيدة التي استطاعت أن تجعل باتمان يبكي.

ولشدة طيبة وقوة شخصية كاكاشي هاتاكي، والتي لا تتخلى عن أصدقائها، فقرر المتسابق محمد عز تجسيدها.

كما أستطاعت شخصية كاكاشي هاتاكي، والتي تعد المثل الأعلى للمتسابق نور الدين، في أن يجسد شخصية إيتاتشي أوتشيها.

بينما خاض المتسابق المتميز هيتش، تحدي جديد، حيث جسد شخصية argus skin star light، وذلك لصعوبة تجسيد الشخصية.

وجسدت المتاسبقة هنا عمرو، الأميرة ياسمين، من سلسلة علاء الدين، وذلك لأنها شدة حبها بالشخصية، وعشقها لها منذ الصغر.

واستطاع المتاسبق خالد هركيليز، من جذب الأنظار له، حيث جسد شخصية كين من لعبة الفيديو الشهيرة ليج أوف ليجيندز، وكان يرجع السبب إلى تجسديه لها، بأن كين يشبه كثيرًا في سلوكياته، والانطباع.

وقرر المتسابق بلال سنوبي، بتجسيد شخصية سايبورج، ولكنه لم يكتفي فقط بتجسديها، بينما أضاف لها بعض لمساته الخاصة، على نمط الستايل، الذي يعجبه، كانت كل تلك اللمسات هاند ميد.

ولكون شخصية عبد الرحمن محمد، ليونا من لعبة الفيديو ليج أوف ليجيندز، شخصية أساسية للمتسابق عبد الرحمن محمد، فقرر أن يجسدها على الطبيعة، والخوض في المسابقة.

واستطاع مصطفى سمير، بأن يجسد شخصية لوكي، بمنتهى البراعة على المسرح.

وجسدت إسراء عبد الهادي، شخصية شينون، من سورد آرت أونلاين، وذلك لشدة عشقها للأسلحة النارية، وخاصة المسدسات، بالإضافة إلى أن الشخصية ملائمة لها وخاصة أنها خجولة.

وأبهرت شخصية الجوكر جيمع الحضور، وجاء ذلك عقب نجاح فيلم الجوكر، والذي أخذ العديد من الجوائز، فالمعروف بأن الشخصية يعشقها الجميع، منذ عرضها لأول مرة، فقد جسدها 3 من المتسابقين بأشكال مختلفة، ولم يستطع المتسابقون، الإعراب عن شدة حبهم لها.

كما خطف الأنظار المتسابق كريم حشمت، الشخصية، وذلك لسهولة تجسديها.

بينما أعرب المتاسبق موسى دافنشي بأن الشخصية مجنونة، وهو يعشق تأدية الشخصيات الجنونية، كما وصف بأن الفنان العالمي.

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وأعرب المتسابق خالد كال، بأن شخصية الجوكر شخصية عظيمة، وبصمة في التاريخ.