كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمة جديدة برصيف الفن والشهرة من نصيب فيفتي سينت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل مغني الراب الأميركي فيفتي سنت على نجمة على رصيف الفن والشهرة في هوليوود خلال مراسم استغلها لتكريم نجم كرة السلة كوبي براينت الذي قضى في حادث مروحية. وقال "كيف لي أن اختزل كوبي لكلمة؟ الانضباط. وبكلمتين: الشغف كان يعمل بجد ولم يمكن كثيرون قادرين على إلحاق الهزيمة بكوبي براينت".

وقد توفي نجم نادي ليكرز السابق الأحد عن 41 عاما مع ابنته في تحطم مروحيته. Advertisements وقد رافق فيفتي سنت الذي هيمن على أوساط الراب في مطلع الألفية، في مراسم الكشف عن نجمته منتجون وأصدقاء له من أمثال إيمينيم ودكتور دراي.