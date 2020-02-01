فيفتي سنت يحتفل بنجمته على رصيف المشاهير في هوليوود

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





""الخليج 365"" من بيروت: إستغل مغنّي الراب الأميركي فيفتي سنت الحدث التكريمي الخاص به ليوجّه تحية فخر بالنجم الراحل كوبي براينت المعروف بـ Kobe. حيث أنه خلال مراسم الاحتفال بوضع نجمة له على رصيف الفن والشهرة في هوليوود تحدث عن نجم كرة السلة الذي قضى في حادث مروحية.

وفيما عبّر عن حزن كبير لخسارة براينت الذي وصفه برجل الانضباط والشغف، تابع مراسم الكشف عن نجمته بحضور منتجين وأصدقاء له بينهم دكتور دراي وإيمينيم الذي قال أنه حين التقى "فيفتي سنت" لأول مرة أدرك أنه سيكون نجماً.



الجدير ذكره أن النجم المعروف بـ50cent من مواليد نيويورك، واسمه الحقيقي كورتيس جاكسون. ونال النجمة رقم 2686 على رصيف الفن الشهير في كاليفورنيا، الذي يُقبِل عليه الكثير من السياح. علماً أنه ابتعد في السنوات الأخيرة عن أوساط الموسيقى مركزاً على الأعمال الخاصة والتلفزيون.