شكرا لقرائتكم خبر عن "فارس الظل والنور " فى معرض الكتاب بحضور مدير التصوير رمسيس مرزوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد معرض الكتاب غدا الأحد ندوة للمصور السينمائى رمسيس مرزوق والمخرج مارمينا شلبي، وذلك فى الـ 12 ظهرا، لمناقشة الفيلم التسجيلى "فارس الظل والنور".

رمسيس مرزوق فنان ومدير تصوير عمل لأكثر من خمسين عاما مع كبار المخرجين وعلى رأسهم يوسف شاهين وصلاح أبو سيف والتلمسانى وكمال الشيخ وأسماء البكرى وهاشم نحاس وحسن الامام وفطين عبد الوهاب، حصل رمسيس مرزوق على بكالوريوس كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير جامعة حلوان 1959 وبكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية أكاديمية الفنون تخصص تصوير 1963 وعلى شهادة الدكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس (فرنسا) سنة 1983 وإشترك بتصوير مجموعة أفلام الإيطالية.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل.

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وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".