كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 05:53 صباحاً - يواصل الفنان المصري تامر حسنى تصوير أحداث فيلمه السينمائى الجديد “مش أنا”، فى الأراضى السعودية، ويستمر التصوير لمدة 6 أيام، حيث سافر إلى هناك بصبحة فريق عمل الفيلم أمس الأول.
ويُعتبر فيلم “مش أنا” أول فيلم سينمائى مصرى يتم تصوير أحداثه بين مصر والسعودية ويشارك النجم السعودى فايز المالكى فى أحداث الفيلم بظهور خاص.
وكشفت حلا شيحة عن أولى مفاجآت فيلم “مش أنا” الذي تعود به للسينما بعد غياب سنوات طويلة، والتي تتمثل في تصوير الفيلم بالرياض لأول مرة، واحتفلت حلا شيحة بهذه المناسبة بنشر عدة صور لها مع فريق عمل الفيلم بالرياض من كواليس التصوير.
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كانت هذه تفاصيل خبر “مش أنا” لتامر حسني وحلا شيحة اول فيلم مصري تدور احداثه في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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