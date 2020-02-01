شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. تعرف على أول أدوار محمد هنيدى فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد هنيدي المختلف دائما في الأعمال التي يقدمها من حيث الشكل الذي يظهر به والأداء الذى يقدمه، رسم لنفسه طريقا نجح فيه، وفتح لجيله المجال للنجاح، نجح هنيدي وأحبه الجمهور وتعلق بأفلامه، حتى في دبلجته لأفلام الكرتون، ومهما غاب عنهم لا ينسوه وينتظروا ظهوره في البرامج لسماع حكاياته، بل ينتظر دائما مشاهدته فى الأدوار التى صنعت نجوميته فى السينما المصرية أبرزها فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية"، و"همام فى أمستردام"، وغيرها من الأفلام الكوميدية له.

النجم محمد هنيدى يحتفل اليوم السبت بعيد ميلاده الـ54، ولهذه المناسبة يستعرض ”الخليج 365”، الأعمال التى ظهر فيها هنيدى بأدوار صغيرة منذ بداياته الفنية، حيث كان أول ظهور لهنيدى فى فيلم "إسكندرية ليه" للمخرج يوسف شاهين عام 1979 بدور صغير جداً.

ظهر هنيدى فى الفيلم كومبارس، ويعد هذا الفيلم من أهم الافلام فى تاريخ السينما المصرية وكان عمره وقتها 14 عاماً فى بداياته الفنية، حيث كان دائماً يسعى للوقوف أمام الكاميرا أياً كان الدور الذى يقدمه فتم اختياره وقتها كـ كومبارس بعد ما اختاره يوسف شاهين، وفى فيلم "يوم حلو ويوم مر" مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، رشحه المخرج خيرى بشارة هنيدى ليصور مشهدا مع سيدة الشاشة فى آخر عام 1987 ، والذى عرض فى فبراير من عام 1988 وكانت الفرصة التى استغلها هنيدى ليثبت قدراته الفنية ويؤدى مشهد "مساعد المخرج" بتلقائية ويلفت إليه الأنظار،

وبعدها بدأ هنيدى فى الإنتشار والتواجد حيث ظهر فى مشهد واحد فقط فى فيلم "بخيت وعديلة" مع الزعيم عادل إمام، وبعدها أتت فرصة مشاركته فى فيلم "اسماعيلية رايح جاى" مع الفنان محمد فؤاد ليسجل اسم هنيدى فى تاريخ السينما، وبعدها فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" الذى أحدث نقلة فى شكل الإيرادات بالسينما.

وكثير لا يعرف أن نجم الكوميديا يعاني من فوبيا الأماكن العالية، ويرفض تصوير أي أعمال في أماكن مرتفعة، حيث عانى كثيرًا أثناء تصوير فيلم "جاءنا البيان التالي" بسبب مشاهد الأكشن.

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تزوج هنيدى من السورية عبير السري، عام 1999، بعد قصة حب قصيرة حيث تعرف عليها في إحدى المناسبات الاجتماعية، وأُعجب بها وتقدم لها رسميًّا بعدها بأشهر عدة، واحتفلا بزواجهما في حفل حضره عدد كبير من نجوم الفن.

عاشا حياة زوجية مستقرة وأنجب منها فاطمة وفريد وأحمد، وأعلن من قبل أنه يشعر بالغيرة على زوجته ويحب الحياة الأسرية كثيرًا ويقدسها.



هنيدي مع سيدة الشاشة فاتن حمامة



فيلم يوم حلو ويوم مر فيلم يوم حلو ويوم مر