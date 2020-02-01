محمد العدل: "لأول مرة لن أهاجم محافظة الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
قال الدكتور محمد العدل، الرئيس الشرفي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إنه لن يهاجم محافظة الإسكندرية، هذه المرة
وأضاف العدل، في كلمته، خلال حفل ختام المهرجان، مساء أمس، أنه يشكر وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف على حضورهما.
وتابع: "منذ 6 سنوات جاء لي شباب وأرادوا عمل مهرجان وتفاجأت بأنهم من الإسكندرية، لأن المهرجانات تقام في القاهرة وتذهب للمحافظات، فانحزت لهم وكنت صح في البداية أن أكون داعما لهم".
واستطرد: "هذه أول مرة أشكر المحافظة ففي كل السنوات الماضية كنت أهاجمها، لغياب الدعم، لكن هذه المرة أشكرهم على دعمهم، وأشكر جمهور الإسكندرية الذين شاهدوا عروضا وكانوا يملأون القاعات".
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