ملحم زين الشجن والرومانسية يليقان بك

ميرنا وليد - بيروت - مرة جديدة يثبت الفنان ​ملحم زين​ حسن إختيار أعماله الجديدة، فقد أطل بأغنية "ضعف نظر" وهي أغنية واقعية ورومانسية بالوقت نفسه تحمل الشجن، ورغم أنه عُرف باللون الجبلي إلا أن هذا اللون يليق أيضاً بـ"الـريس" وبإحساسه .

وتجدر الإشارة إلى أن الأغنية هي أغنية مسلسل "العودة" من انتاج شركة إيغل فيلمز.

أما الشاعر علي المولى فلم يعد يفاجئنا في كل مرة بتقديم موضوع واقعي جديد يطرحه من خلال أغنيات تسحر الجمهور، ولا يُخفى على أي شخص أنه من أفضل الشعراء الذين نجحوا بالفترة الأخيرة، وجاءت ألحان محمود عيد لتكمل جمالية الصورة، كذلك التوزيع من جيمي حداد.

ملحم زين مطرب حقيقي يعرف كيف يصبح نجماً بكل ما يقدمه، فهو نجم الاغنية الشعبية اللبنانية ويثبت اليوم أيضاً وفي كل مرة أنه صوت حساس رومنسي ومتمكن.

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