خالد النبوي تزوّج مرتين وعمر الشريف وصفه بالممثل الفاشل.. وخلاف مع منة شلبي

ميرنا وليد - بيروت - هو داوود باشا في مسلسل "حديث الصباح والمساء" وحمزة الحلواني في "بوابة الحلواني"، الممثل المصري​خالد النبوي​صاحب مدرسة خاصة في التمثيل والتقمص، إستطاع أن يحقق خطوات سبقت الكثير من أبناء جيله، على الرغم من أن أفلامه لم تحقق الإيرادات المتوقعة، لكن تظل الشخصيات التي قدمها علامة فارقة في الفن.



الميلاد والنشأة

في 12 أيلول/سبتمبر عام 1966 ولد خالد محمد النبوي في مدينة المنصورة، وكان عاشقاً للفن منذ صغره وبالفعل كان يشبع هوايته من خلال عمله مع الفرق المسرحية في المدرسة، ولكن حينما عزم أن يحترف الفن قرر الإلتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1989، لكن الإحتراف الحقيقي وصل إليه من خلال مسلسل "المواردي" في بداية التسعينيات.

إختلف مع ​منة شلبي​ على ترتيب الأسماء ونجح في عودة الأعمال التاريخية

في عام 1990 بدأخالد النبويمشواره من خلال مسلسل "شارع المواردي" بعد مشاركات صغيرة في بعض الأعمال قبلها، وفي العام نفسه قدم مسرحية "البحر بيضحك ليه" وفيلم "ليلة عسل" والذي شهد أول ظهور سينمائي له.

لتتوالى أعماله بعدها فقدم في الدراما أعمالاً مثل "الحكم مؤجل"، واشتهر بشخصية حمزة الحلواني في مسلسل "بوابة الحلواني" وداوود باشا في مسلسل "حديث الصباح والمساء"، وقدم أيضاً "زمن الحلم الضائع والوعد الحق ورابعة تعود وأحلام الفجر الكاذب ونحن لا نزرع الشوك ورجل طموح وزوجة رجل طموح ومسألة مبدأ وراجعلك يا اسكندرية ودرب الأربعين وكافيه تشينو وصدق وعده وعوام على بر الهوى والرجل الثاني واستيفا وسبع أرواح" .

وفي عام 2017 شاركخالد النبويفي بطولة "​واحة الغروب​"، وهو العمل الذي لم يكتب اسمه على التتر بعد الخلاف بينه وبين بطلة العمل الممثلةمنة شلبيعلى ترتيب الأسماء على التتر، مما جعل شركة الإنتاج تكتفي بوضع صورة لكل منهما من دون كتابة الأسماء، ومسلسل "ممالك النار" والذي قدم خلاله الشخصية التاريخية طومان باي، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة ونجاحاً كبيراً، أما الحلم الذي يتمنىخالد النبويتحقيقه هو تقديم شخصية العالم المصري الراحل ​مصطفى محمود​ في مسلسل.

​عمر الشريف​ وصفه بالفاشل

وفي السينما شارك النبوي أمام عمر الشريف بطولة فيلمين، الأول هو "المواطن مصري" والثاني هو فيلم "المسافر" الذي تسبب في انتقاد عمر الشريف له، وكان النبوي يقدم الشخصية نفسها التي يقوم بها عمر الشريف وهو كبير في السن، بينما النبوي قدم الشخصية في مرحلة الشباب، فإتهمه عمر الشريف بأنه قام بتقليده، ولم يقدم الشخصية وقال عنه إنه ممثل فاشل.

وقال عمر الشريف: "خالد النبوى أسوأ ممثل في العالم "خنقني" عندما وجدته يحضر كل ساعات تصويرى وسألته عن السبب فقال إنه يريد تقليد مشيتى فاندهشت من إجابته أنا رجل عجوز وهو يؤدى دوري لكن في مرحلة الشباب فكيف تكون طريقة حركته مثل حركتي باختصار هو ممثل ضعيف جدًا".

​يوسف شاهين​ وصناعة نجوميته

اللقاء الأول بينه وبين المخرج يوسف شاهين كان من خلال فيلم تسجيلي بعنوان "القاهرة منورة بأهلها"، وبعدها قدم معه فيلم "​المهاجر​" والذي حقق له نجاحاً كبيراً، وفي عام 1997 عاد مجدداً ليوسف شاهين من خلال "المصير" وكانت اعماله مع المخرج الراحل سبباً في تألقه ونجوميته، والذي اعترف بفضل أستاذية يوسف شاهين في مشواره.

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لم يحقق النجاح كبطل سينمائي أول بالرغم من نجاحاته

ومن أعماله في السينما أيضاً "إسماعيلية رايح جاي وحائط البطولات والقتل اللذيذ وفتاة من اسرائيل"، وكانت أول بطولة مطلقة له في السينما من خلال فيلم "عمر" عام 2000، وبعدها بعامين قدم "تايه في أميركا وزي الهوا وحسن طيارة ودخان بلا نار"، ولكن أفلامه البطولية لم تحقق النجاح المتوقع، وهو ما دفعه للموافقة على أن يشارك مع ​أحمد السقا​ بطولة فيلم "الديلر" في عام 2010، وبعدها قدّمخالد النبوي"خطة بديلة" ومع بداية الموسم السينمائي في بداية عام 2020 عاد للسينما بفيلمه الجديد "​يوم وليلة​"، وهو بطولة جماعية مع أحمد الفيشاوي ودرة وحنان مطاوع.

العالمية

يعتبر خالد النبوي من النجوم الذين شاركوا بأعمال عالمية، حصل في البداية على جائزة أحسن ممثل من مهرجان جوهانسبرغ عن فيلم "المهاجر"، وشارك في الفيلم الأميركي "مملكة السماء" للمخرج العالمي ​ريدلي سكوت​ في دور أحد قادة جيش صلاح الدين، وفيلم "لعبة عادلة والمواطن".

تزوج مرتين ولديه توأم وحزنه على وفاة شقيقه

تزوج خالد النبوي لأول مرة من امرأة من خارج الوسط الفني وهو في شبابه، وأنجب منها التوأم كريم ونور، وقد انفصل عن زوجته الأولى قبل أن يقع في حب منى المغربي، والتي تزوجها في عام 2002 وأنجب منها إبنه الأصغر الذي يهوى التمثيل أيضا.

وفي عام 2015 فقد خالد النبوي شقيقه الصحفي وليد النبوي بعد صراع مع المرض، وقد دخل بعدها النبوي في حالة من الحزن.

أزمة صحية وهل تعرض للحسد؟

مع بداية عام 2020 تعرّضخالد النبويلأزمة صحية طارئة، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة وإضطر لتغيير بعض صمامات القلب، وقد كشف الأطباء بأن السبب هو عدم تناوله لوجبة الغذاء بشكل يتناسب مع ما يمارسه من رياضة، وهو ما أضر به وقد أشرف على علاجه الطبيب مجدي يعقوب، بالرغم من عدم تواجده في مصر.

وقد وصف جمهوره هذه الأزمة بأنخالد النبويتعرض للحسد، بعد نجاحاته في الفترة الحالية سواء بتقديمه شخصية طومان باي، وحتى فيلمه السينمائي "يوم وليلة".