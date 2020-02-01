خاص وبالفيديو- هذا ما قاله ماريو باسيل عن زوجته

ميرنا وليد - بيروت - حلّ الممثل اللبناني ​ماريو باسيل​ ضيفاً على رئيسة تحرير موقع "الفن" ال​إعلام​ية ​هلا المر​، في برنامجها الأسبوعي "ما بدا هلقد"، الذي تستضيف فيه أهم الناقدين الفنيين، والذين يتناولون مواضيع فنية آنية بطريقة موضوعية.

في هذه الحلقة، تحدث ماريو عن زوجته وقال إنها إمراة إستثنائية، ولكن ماذا قال عن حبهما لبعضهما؟

وتكلم باسيل عن العديد من المواضيع الفنية وأعطى رأيه في قضايا شغلت الرأي العام، وقال إنه مع الكاتب مروان نجار الذي يعتبر أن نقيب المحامين في لبنان ملحم خلف رجل إستثنائي.

من جهة ثانية أكد ماريو أنه ليس نادماً على ما قاله عن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وما الذي كشفه؟

لمعرفة كل ما قاله ماريو باسيل تابعوا الحلقة كاملة بالفيديو.

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