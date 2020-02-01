خاص بالفيديو- توقعات صادمة لـ جومانا وهبي عن العراق والصراع الأميركي الإيراني

ميرنا وليد - بيروت - في هذا الجزء الثاني من مقابلتنا مع عالمة الفلك والطاقة ​جومانا وهبي​، والتي خصصناها للحديث عن بعض ال​توقعات​ التي كانت قد كشفت عنها سابقاً عبر موقعنا وتحققت بالفعل، تناولنا معها الحديث تحديداً عن الوضع السياسي والأمني في ​العراق​، وبشكل خاص المستقبل السياسي في البلد بعد إستقالة الحكومة كما توقّعَت.

كما تحدثنا عن الصراع ال​إيران​ي الأميركي وتحديداً على الأرض العراقية، إذ كانت توقعت وهبي إستهدافاً أميركياً لمراكز حيوية وشخصيات إيرانية في العراق، وهذا ما شهدناه مع إغتيال اللواء قاسم سليماني، فهل ستشهد العراق مزيداً من هذه الأحداث؟ وماذا قالت وهبي عن المفاوضات بين إيران وأميركا؟

لمعرفة كل ما قالته وهبي يمكنكم متابعة الفيديو المرفق.

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