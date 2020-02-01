موجز الفن- أنجي خوري تطل بملابس داخلية وتهين أم كلثوم ووفاء الكيلاني تكشف حقيقة إنفصالها عن تيم حسن

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية ناصيف زيتون الفنان الأكثر أناقة بحسب إستفتاء موقع الخليج 365 إستفتاء الفن : أي أغنية برأيكم يجب أن تحتل المرتبة الاولى في Top10Elfann؟ خاص الفن- كيف ردت نادين نسيب نجيم على هجوم باميلا الكيك عليها؟ خاص الفن- هدى شعراوي تفتتح موسمها بهذا العمل وتستمر في "باب الحارة" يارا تعلّق على أغنية "في الأحلام" لـ لطيفة ممثل كويتي يطلب الدعاء لطفله ومي العيدان تكشف إصابته بـ سرطان الدم العثور على صحفية مصرية مشنوقة داخل شقتها..هل إنتحرت؟

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