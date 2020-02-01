أمينة فاخت هربت الى باريس بسبب الثورة التونسية.. وغابت 8 سنوات عن الفن

ميرنا وليد - بيروت - ​أمينة فاخت​ هي إحدى أبرز المغنيات التونسيات، ولدت في باردو في 12 أيار/مايو عام 1968.

منذ بدايتها في الثمانينيات لفتت الأنظار بموهبتها، فشدت إهتمام العديد من الفنانين، الذين ساعدوها لتصل إلى ما هي عليه، وهي اليوم صاحبة مكتبة من الأعمال الفنية الراسخة في تاريخ الفن التونسي.

بداية مسيرتها

عرفتأمينة فاختأنها تريد امتهان الفن منذ أن كانت صغيرة، فالبداية الفعلية لمسيرتها كانت في الثمانينيات إلا أنها تطورت في التسعينيات بعد أن زارت مصر والتقت بالفنان القدير بليغ حمدي الذي لحّن لها أغنية "أنا هويت".

بقيت في مصر لثلاث السنوات، وكانت تبني مسيرتها خطوة خطوة، قبل أن تعود إلى تونس وتتابع مسيرتها منها.

غنت على مسرح قرطاج الأثري سنة 1999، ثم سنة 2004 مع الموسيقار الفرنسي ستيفان برتران.

في جعبتها 6 ألبومات، وهي "أنت مرادي"، "إله الكون"، "ما حصلتش"، "ولا مرة"، "سلطان حبك"، و"مستغربين".

لفتت أمينة فاخت العديد من الفنانين بموهبتها، فما كان منهم إلا أن دعموها منهم موسيقار تونس المرحوم عبد الحميد بنعلجية، الذي اكتشف موهبتها وأصبحت عضوة في فرقة مدينة تونس، إضافة الى الإعلامي نجيب الخطاب، الذي خصص لها سهرة خاصة بهافي برنامج على الفضائية.

كما أن الملحن المصري الكبير ​سيد مكاوي​ قدم لها أغنيته "الليل"، لتعيد غناءها، وعرفت الشهرة في معظم الدول العربية بعدها.

هروبها الى ​باريس​ بسبب ​الثورة التونسية​

تعرضتأمينة فاختللهجوم خلال الثورة التونسية الشعبية ضد الحاكم عام 2010 بسبب انتمائها وقرابتها من العائلة الحاكمة، فهربت إلى فرنسا "باريس" واشترت بيتاً وبقيت لفترة هناك. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 أصدرت بياناً صنفت فيه دعمها لأي مرشح للانتخابات الرئاسية في إشارة إلى الخبر الذي نشرته احدى الصحف عن كونها تدعم المرشح مورو.

الفنانة الأعلى أجراً في تونس

هي من الفنانات التونسيات اللواتي يمتلكن جمهوراً كبيراً، وتتقاضىأمينة فاختأعلى أجر في تونس مقارنة بغيرها من الفنانات التونسيات، ففي عام 2010 يقال إنها حصلت على ما يعادل 50 ألف دولار عن حفلها في مهرجان قرطاج، وهو أعلى من أجر صوفية صادق منافستها على الساحة التونسية.

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حياتها الخاصة وهل ترتدي الحجاب قريباً؟

تزوّجتأمينة فاختمن عطيل عويج، وهو لاعب كرة سلة شهير، وأنجبت منه بنتاً أسمتها ملكة، ثم إنفصلت عنه.

في عام 2010 أعلنت أنّها ستحجّ، وفعلاً أدّت مناسك الحجّ، وأعلنت أنّها ستحرق كلّ ملابسها العارية، وطالبت بأن لا يتم نشر صورها السّابقة وطلبت من التّلفزيون بأن لا يبثّ صوراً لها، أو مشاهد من حفلات قديمة. من وقتها أصبحت أمينة فاخت تظهر بملابس أكثر إحتشاماً، إلا أنها لم تصل إلى مرحلة ارتداء الحجاب بعد.

وقوعها على المسرح يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تعرضت أمينة فاخت لموقف محرج خلال إحيائها حفل رأس السنة، في ​سوق واقف​ في قطر.

وفي التفاصيل تعثّرت أمينة أثناء دخولها إلى المسرح، وهي تحيّي الجمهور وترقص، بجهاز الصوت، ووقعت أرضاً إلا أنها نهضت من جديد بمساعدة قائد الفرقة، وأكملت حفلتها حتى آخر دقيقة.

غابت 8 سنوات لسبب غريب

في عام 2018 كشفت أمينة فاخت عن سبب غيابها لمدة 8 سنوات عن الساحة الفنية التونسية، وقالت إن ذلك يعود لطبيعة الصور التي التقطت لها على المسارح، ودفعتها إلى الإبتعاد عن الساحة الفنية.

وأضافت: "تعقدت من الصور التي أخذت لي، لا يجيدون تصويري ويختارون زوايا محددة لذلك إبتعدت".

وتابعت أمينة فاخت: "لو كنت مصوراً وصحفياً لما قدمت صوراً رديئة وسيئة ليشاهدها الناس، يجب العمل على صورة الفنان لأن الفنان يحيي الشعوب".

إلا أنها قررت العودة إلى المجال بعد كل هذه السنوات، بسبب حبها للجمهور التونسي، وثقتها في حبهم لها.