خاص بالفيديو- ماذا توقعت جومانا وهبي لحكومة حسان دياب؟ وهل سترحب بها دار الفتوى؟

ميرنا وليد - بيروت - تطل عالمة الفلك والطاقة ​جومانا وهبي​ يومياً عبر موقع "الفن" بأكثر من فقرة، تتمحور حول توقعاتها إن كان بالنسبة للأبراج أو التوقعات السياسية للبنان وغيره من البلدان، إضافة إلى تفسير الأحلام.

وفي هذه المقابلة التي أجريناها مع وهبي والتي ستكون على جزأين، خصصناها للحديث عن بعض التوقعات السياسية التي كانت قد كشفت عنها سابقاً من خلال موقعنا وتحققت بالفعل، إضافة لكشفها عن تطورات الأمور في ما خص هذه التوقعات بالتحديد.

وفي هذا الجزء الأول، كان الحديث بالإجمال عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب من ناحية توقعاتها لمستقبل هذه الحكومة، وإلى أين سيذهب الشارع السني في الإعتراض عليها أم قبولها؟

إضافة لدور حزب الله الذي كان أساسياً في تشكيل الحكومة، وهذا ما كانت قد كشفت عنه وهبي من قبل، فماذا توقعت لهذا الدور في المستقبل؟

لمعرفة كل ما قالته وهبي يمكنكم متابعة الفيديو المرفق.