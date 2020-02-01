انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري تخطف الانظار بلوك جديد!

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 03:53 صباحاً - نشر خبير المكياج محمد حرب صورة جديدة لـ انجيلا بشارة طليقة وائل كفوري أثار بها الجدل حول خضوعها لعملية تجميل بعد الانفصال.
فعلى الرغم من ابتعاد انجيلا بشارة عن مواقع التواصل الاجتماعي وإقفال جميع حساباتها إلا ان الصورة الجديدة اعادتها الى اثارة الجدل خاصة مع التغير الكبير في ملامحها.
وكان قد أثار غياب انجيلا بشارة عددا من التساؤلات حول مدى علاقة طليقها الفنان وائل كفوري باختفائها، وهل من الممكن أن تعود المياه إلى مجاريها بينهما، أم أن بشارة عقدت اتفاقا مع كفوري بالابتعاد عن الأضواء من أجل ابنتيهما، خاصة أن الفنان كان يحرص بشكل مستمر على إخفاء حياته الخاصة عن الأضواء والإعلام.
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