نيللي كريم تبدأ “النصابين” مع آسر ياسين

متابعة بتجـــــــــرد: تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد “النصابين” في الأسبوع الأول من فبراير (شباط) القادم، وذلك برفقة النجم آسر ياسين، والذي ستخوض به الماراثون الرمضاني القادم، حيث ستبدأ أولاً بتصوير المشاهد الداخلية، حيث قالت في تصريحات صحافية بأنّ مسلسل “النصابين” قصة درامية مختلفة ومشاهد جديدة لم تقم بها قبل ذلك.

وتجري الشركة المنتجة للمسلسل بقية التعاقدات مع الفنانين المشاركين بجانب نيللي كريم وآسر ياسين، حيث تمّ الاستقرار على الفنّانين شريف دسوقي، وميدو عادل للمشاركة في العمل. كما بدأت أيضاً مخرجة العمل كاملة أبو ذكري في مراقبة ومعاينة أغلب أماكن التصوير؛ تمهيداً لبدء التصوير قريباً؛ حيث قرّرت “أبو ذكرى”، أن يكون مكان التصوير في منطقة “وسط البلد”، وقامت بتحديد أماكن التصوير وتحضير الديكورات اللازمة استعدادًا للتصوير في الأيام المقبلة.

وتعود “أبو ذكري” للعمل مع نيللي كريم مرة أخرى بعد 3 سنوات من الغياب؛ إذ قدّما معاً آخر عمل جمعهما وهو فيلم “يوم للستات”، مع إلهام شاهين، كما كان أوّل تعاون بينهما في فيلم “واحد صفر” عام 2009، ومسلسل “ذات” و”سجن النسا” عام 2014، الذي شارك في بطولته روبي ودرة وأحمد داود وريهام حجاج وسولي خطاب وآخرون.

يذكر أنّ مسلسل “النصابين” كان قد تم تأجيل عرضه من العام الماضي، حيث كان من المفترض أن يعرض في رمضان الماضي، إلّا أنّ ضِيق الوقت وعدم تجهيز أغلب أماكن التصوير حال دون تصويره في الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه لرمضان القادم 2020.

مسلسل “النصابين” هو تعاون إنتاجي مشترك بين العدل جروب والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبي، وتظهر فيه نيللي كريم بشكل مختلف ومغاير تماماً عن أعمالها السابقة في الدراما التليفزيونية، كما تعود به إلى المنافسات الرمضانية بعد غيابها عن رمضان الماضي حيث قدمت آخر أعمالها “اختفاء” مع المخرج أحمد مدحت.