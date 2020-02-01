أحمد عز ينشر الحلقات الأولى من مسلسل “هجمة مرتدة”

متابعة بتجـــــــــرد: نشر النجم أحمد عز عِدّة صور على حسابه الخاص على انستغرام، وذلك أثناء استعداده لبدء تصوير الحلقات الأولى من مسلسله الجديد “هجمة مرتدة” مع النجمة هند صبري، حيث علّق عليها قائلاً: “بسم الله.. (هجمة مرتدة)، رمضان ٢٠٢٠ إن شاء الله. إخراج أحمد علاء، تأليف باهر دويدار، وإنتاج سينرجي”.

يشار إلى أنّ آخر أعمال أحمد عز السينمائية فيلم “ولاد رزق2” مع النجوم أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، محمد ممدوح، كريم قاسم، غادة عادل، إياد نصار، كما شارك بعض النجوم كضيوف شرف، منهم: يسرا، أصالة، ماجد المصري، سوسن بدر، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

يذكر أنّ أحمد عز والفنانة هند صبري شارك معاً في عدّة أعمال كان آخرها فيلم الممر من إخراج شريف عرفة، حيث يعد هذا التعاون هو الثالث بعدما شاركا في فيلم مذكرات مراهقة.