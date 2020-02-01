بالصور: ظهور شبيه للأمير هاري في لندن.. فمن هو؟

متابعة بتجـــــــــرد: للآن مازال تنحي الأمير هاري عن مهامه الملكية حديث الشارع البريطاني والعالمي،ويجذب بتبعاته ملايين البريطانيين والأروبيين المعجبين به .

“هل عثر الأمير هاري على وظيفة؟” ،عنوان تصدر وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب صورة إعلان ظهر في محطة مترو أنفاق لندن لشاب أحمر الشعر يشبه إلى حد كبير بملامح وجهه وشعره الأمير هاري، لكنه بالطبع ليس الأمير هاري.

ويظهر الشاب الشبيه بالأمير هاري بإعلان على جدران محطة مترو أنفاق لندن كحرفي يضع مساميراً للإعلان الذي ظهر فيه.

وهو للترويج عن موقع إلكتروني متخصص بالمهن والأعمال،ويطلب من عملاء محتملين نشر صور أعمالهم ومهنهم في منصته مجاناً عبر متجر “أبل ستور” أو موقعهم الإلكتروني.

وقد نشر أحد الذين شاهدوا الإعلان في محطة مترو أنفاق لندن،صورة الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي و”سناب شات” و”تويتر” وعلق عليه: “الجحيم الدامي الأمير هاري وجد وظيفة بسرعة “،وسرعان ما انتشر البوست بسرعة قياسية في كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر الآلاف عن إعجابهم بالبوست وحظي بمئات التعليقات الساخرة،فقال أحدهم معلقاً : “من الجيد أن أراه يقوم بالانتقال ليصبح مستقلاً مادياً”. وقال آخر: “إنه رجل مفيد”.

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وتم الكشف في وقت لاحق ،أن الشخص الذي ظهر في الإعلان ليس الأمير هاري بل لممثل بريطاني شاب يشبهه كثيراً،وإسمه سيمون بينجيلي،أسعده للغاية ما نشر حول الشبه بينه وبين الأمير هاري،فأعاد نشر البوست وإعجاباته وتعليقاته،وكتب إلى جانبها سيرته الذاتية قائلاً: “أخطأ الناس بيني وبين الأمير هاري بفضل إعلان قمت به”.

واعترف بأن هذه الصدفة منحته شهرة أكبر بين ليلة وضحاها،ويأمل أن يعزز ما حصل وشبهه بالأمير هاري مكانته في صناعة السينما والتلفزيون كممثل ،وأنّ ما حصل أمر ممتع،ويتمنى أن يحصد منه أشياء أكثر متعة مستقبلاً.

وكان هذا أحدث شيء مسلي نشر عن دوق ساسكس الأمير هاري بعد إعلانه وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل تنحيهما عن مهامهما الملكية،وقد أصبحا هدفاً مهماً لشركات تجارية عالمية تريد استثمار شعبيتهما بإعلاناتها،وقد قدمت إليهما شركة “برغر كينغ” عرضاً مغرياً ،كما قدمت شركة سياحية تريد أن تروج لعطلاتها الملكية عبر الثنائي الملكي هاري وميغان عرضاً آخر،لكن للآن لم توقع أي شركة أي اتفاقية عمل مع الثنائي الملكي بعد شركة والت ديزني التي وقعت مع ميغان ماركل قبل انسحابها من دورها الملكي لتعلق بصوتها بأحد أفلامها،على أن يرصد أجرها عنه لحماية الأفيال في جنوب إفريقيا من الصيد الجائر غير الشرعي.