رحلة صعود مايا دياب في تغريدة

متابعة بتجـــــــــرد: في تغريدة عبر حسابها على موقع “تويتر”، تحدّثت النجمة اللبنانية مايا دياب عن مشوارها في هذه الحياة والصعوبات التي مرّت بها حتى وصولها إلى المكانة التي هي عليها اليوم.

وأشارت مايا إلى أن خطواتها لم تكن جميعها “ملّونة” بحسب تعبيرها، فبعضها كان صعباً ومظلماً، لكن ذلك لم يمنعها من الإستمرار في رحلة حياتها.

مايا دياب نشرت صورة جديدة لها، تظهر فيها وهي تتسلق الدرج صعوداً، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: “لم تكن كل خطواتي في الحياة ملونة، بعضها كان مظلماً بالفعل، لكنها كانت خطوات. لهذا السبب أنا ما أنا عليه الآن. محبتي لكم”.

تجدر الإشارة إلى أن مايا كانت قد طرحت في موسم الصيف الماضي أغنية “يابا يابا” من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، وحققت نجاحاً كبيراً في مصر والوطن العربي، وأطلقت مؤخراً أغنية “ربع ساعة” من كلمات أحمد الشريف، ألحان عصام كاريما وتوزيع أنور عمر.

كما خاضت مايا مؤخرًا تجربتها المسرحية الأولى في المملكة العربية السعودية، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش” مع النجمين حسن الرداد وماجد المصري. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.