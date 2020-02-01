شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دقيقة و 30 ثانية تكشف أحداث الموسم الخامس منBetter Call Saul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكةAMC عن فيديو ترويجى جديد للموسم الخامس من مسلسل Better Call Saul، وصلت مدته إلى دقيقة و 30 ثانية، الذى سيتكون من 10 حلقات، وسيصل شاشات العرض في 23 فبراير المقبل، على أن تعرض الحلقة الأولى في الساعة الـ 10 بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وثانى حلقة في اليوم التالى 24 فبراير في تمام الساعة الـ 9 مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

وكانت قد شهدت المواسم الأولى من المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة، والتى من المتوقع كشف غموضها فى الموسم الجديد من المسلسل، والعمل من بطولة بوب أودينكيرك وجوناثان بانكس، وتدور أحداثه عام 2002 حيث يركز على شخصية المحامى غير المعروف آنذاك سول جودمان قبل ست سنوات من تعرفه على والتر وايت.

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مسلسل Better Call Saulهو عمل درامى بدأ بثه على قناة AMCفى 8 فبراير 2015، من تأليف فينس جيليجان وبيتر جولد وهو مشتق من مسلسل Breaking Bad، ويتكون الموسم الأول من عشر حلقات، وفى يونيو 2014 أعلنت قناة AMC عن تجديد المسلسل إلى موسم ثان مكون من 13 حلقة ليعرض فى 2016.

كما أعلنت شبكة AMCعن تجديد مسلسل Better Call Saul، للموسم السادس والأخير، ومن المقررعرضه في خلال عام 2021، على أن يبدأ العمل على الموسم الجديد من العمل مع نهاية العام الجارى، وذلك قبل عرض الموسم الخامس من العمل.

كما قررت شبكة قنوات AMC الأمريكية، تجديد مسلسل الدراما والرعب الشهير The Walking Dead، لموسم 11 جديد يعرض في 10 حلقات منتصف شهر مارس المقبل.

وعلى سياق متصل، تقترب الشبكة الامريكية من طرح مسلسل جديد يعد سلسلة ثالثة، تسرد أحداث عصر ما بعد مسلسلThe Walking Dead والأحداث المتقدمة بعد انتهاء الموسم العاشروالأخير والذى حظى على تقييمات سلبية.