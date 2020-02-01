كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:56 صباحاً - نشرت الفنانة الاردنية ميس حمدان مقطع فيديو جديد ظهرت فهي وهي ترقص على إحدى الأغنيات العربية.
وعلقت ميس حمدان على الفيديو قائلةً: “عندي يوم في الأسبوع باعمل رياضة على مزيكا عربي، وأرقص بلدي أكسر فيه ملل الجيم، وبحرق كالوريز كتير عشان الحركه سريعة”.
وتابعت “بس معنديش مشكلة لو جوهرة اعتذرت عن فرح، أروح أسد مكانها مع مراعاة فرق التضاريس.. صحابي عايزني أدي دروس وماله أهو كله برتقال بحسب الدستور المصرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ميس حمدان تنافس جوهرة في وصلة رقص جديدة: “مع فارق التضاريس”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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