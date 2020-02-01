كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 02:56 صباحاً - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان اللبناني رامي عياش أثناء توجهه إلى أحد الأماكن العامة. وخلال الفيديو توجّهت إحدى السيدات خلفه واقتربت منه وسألته: “هل أنت مُغنياً؟”، ليسير دون الاتلفات إليها ويرُدّ: “لا أنا راقص”. وقد واجه رامي عيّاش موجة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن إجابة الفنان تعبر عن الغرور فيما اعتبر آخرون أنها إجابة عفوية وطريفة.

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كانت هذه تفاصيل خبر سيدة تسأل رامي عياش: “هل انت مغن؟”.. شاهد ماذا اجابها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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